‘cheguei a dormir no volante’, Pocah sobre transtorno do sono descoberto no BBB

Minha gente, a cantora Pocah participou nesta sexta-feira (2) do programa Na Piscina com Fê Paes Leme, no canal GNT, e acabou comentando sobre sua marcante participação no BBB 21,mas não porque ela jogava muito, mas sim porque dormia demais.

No reality, quase sempre que a câmera do programa focava em Pocah, ela estava dormindo. “A gente brinca com essa coisa de soninho, e marcou um pouco na sua participação no Big Brother, mas você descobriu por conta do programa que isso era mais sério para você, não é? Você tinha o quê?”, questionou Fernanda Paes Leme.

“Eu já tinha notado que eu tinha um sono excessivo, eu cheguei a dormir no volante… Só que não é o ano inteiro que isso acontece, é um distúrbio que acontece em momentos de fragilidade. De acordo com a cabeça. E eu nunca ia imaginar até eu sair do programa”, explicou.

A funkeira também explicou que só soube do que se tratava depois que saiu do programa, graças aos comentários de especialistas.

“Fui pesquisar sobre, revi alguns sintomas… Nossa, isso é muito eu!”, reagiu.

“Eu tenho muita insônia. No programa, eu não dormia à noite. O meu sono era mais durante o dia”, recordou.