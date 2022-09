Chay Suede maromba? Ator mostra diferença no shape após ganho de peso

Muso das telinhas da Globo chegou a ganhar 15kg em massa magra

Minha gente, eu passo mal com a beleza de Chay Suede, vocês sabem que eu sou fã não só do trabalho impecável do ator que é dono de um shape escultural. O ator mostrou para seus seguidores que seu corpo passou por uma mudança e tanto, chegando a engordar 15kg em massa magra com treinos intensos.

Na primeira imagem publicada, o ator aparece com 65 kg, enquanto na segunda ele surge com 80 e 82 kg, surpreendendo os fãs.

“Fui muito mais sedentário do que ativo. Até os vinte e cinco anos não fazia exercício nenhum. Não sabia o que estava perdendo. Às vezes negligencio um pouco, mas malho”, contou.