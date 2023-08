Chateada, Narcisa Tamborindeguy diz Eliana nunca a convidou para seu programa: “deveria ser mais generosa, já que tem uma pessoa me imitando todo domingo lá”

A socialite não poupou papas na língua ao falar da apresentadora do SBT em sua participação no podcast Vi na Vivi.

Eitaaaa! Parece que a Narcisa Tamborindeguy não perdeu a oportunidade e jogou na mesa toda a sua indignação com a apresentadora Eliana sobre nunca ter sido convidada para uma participação no programa, ao ser perguntada durante sua participação no podcast Vi na Vivi, comandado pela Vivi Mascaro.

A apresentadora do podcast perguntou se ela ficava incomodava com as intenções que faziam dela, a nossa diva master disse não, aliás ela ama as imitações. Ela até citou a Narcisa Genérica, do programa da Eliana, mas disse que estava bem chateada de nunca ter sido convidada para uma aparição no programa, e também que a desculpa que a produção do programa sempre dava era falta de verba.

“Eliana nunca me convida para ir lá, ela podia ser mais generosa, me convidar para ir no programa dela, já que tem uma Narcisa todo domingo lá me imitando. E para me levar lá, nunca tem verba para mim. O programa nunca tem verba, só pra me imitar que tem. Quando eu quero ir lá pra dar um recado meu ou vender o meu produto, eles podem me levar.”, apontou a socialite.