Chandelly é expulsa do ‘Caravana das Drags’ após episódio de blackface

Participante do reality de drags da Xuxa deixou de participar do programa por causa de polêmica com caracterização e apropriação cultural das regiões brasileiras

Os internautas ficaram sem entender muito bem a desclassificação de Chandelly do 'Caravana das Drags', mas nós sabemos bem o que ocorreu nos bastidores do programa apresentado por Xuxa Meneghel. A drag fez apropriação de uma cultura que não é dela e passou a mensagem errada para quem assistia o reality. Chandelly já tinha sido chamada atenção em alguns episódios, mas não teve outra. Eu não serei hipócrita em dizer que não torcia pela sua permanência no reality, pois sei que a realidade das drags é bem difícil visto o retrato social que temos no Brasil, mas melhor evitar que remediar. O twitter se encheu de comentários, principalmente sobre Frimes, que percebeu o que estava acontecendo no reality, mas teve a oportunidade de falar o que se passava. Alguns ainda passam pano e dizem que o público está pegando ela para Cristo. Será? O fato de não mostrarem o real motivo da saída da Chandelly faz a Frimes nesse EP parecer tá apenas recalcada. A vontade da mãe de meter um soco nessa ota tá atravessando a tela. https://t.co/IBcsLNg29v — BRUAIT 🍉 (@britnega_) May 5, 2023 mona ou a chandelly eh mto boba ou mto mal intencionada, de qualquer forma acho que vcs pegaram a menina pra Cristo tipo olha esses meus defeitos apontem pra elaaaaaa 👆🏾👉🏾👈🏾👇🏾 somos melhores pic.twitter.com/Jh1rjDyRTV — marina esquete (@roses2papi) May 5, 2023