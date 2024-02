Chá revelação de Virgínia e Zé Felipe acontece amanhã (20)

Virgínia colocou a boca no trombone e contou detalhes sobre o chá revelação do seu terceiro filho com Zé Felipe. A musa disse que tudo foi resolvido de última hora e que a revelação acontecerá nesta terça (20).

Virgínia ainda disse que pensou em fazer um live no Instagram para os familiares que não poderão estar presentes na comemoração.

Virgínia ainda contou que contratou uma equipe para fazer os vídeos dos locais e eles cuidarão de todas as filmagens para o Instagram da influenciadora.