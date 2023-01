Cézar, Gabriel e Domitila estão no paredão do BBB 23

Segundo paredão do reality da Globo está marcado com a presença do modelo que agitou a edição

Para quem achava que Cara de Sapato poderia salvar Gabriel da berlinda, se enganou. O modelo, Cézar e Domitila estão na berlinda e dis´putam mais uma semana dentro do reality da Globo Para quem não sabe, de acordo com a casa, Gabriel, é quem tem a maior chance de sair, afinal ele aprontou poucas e boas em um relacionamento breve que teve com Bruna Griphao. O affair tóxico foi evidenciado pelo apresentador, deixando todos os brothers chocados. Alguns ainda acreditaram que Cara de Sapato vetaria Gabriel do paredão, porque eles são do mesmo grupo, mas não aconteceu. Logo, Gabriel se tornou o principal alvo entre os três.