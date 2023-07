Cezar Black reage após fala de Daniela Escobar: “Agride todas as mulheres”

O ex-BBB publicou um vídeo pedindo respeito por todas as mulheres que seguem a profissão de enfermeiras após a fala da atriz

Cezar Black defendeu as mulheres enfermeiras à altura e não ficou calado diante da polêmica gerada no podcast pela fala da atriz Daniela Escobar. O ex-BBB soltou o verbo e disse que a fala agride todas as mulheres no geral.

“É revoltante ver esse tipo de posicionamento de uma pessoa pública, sabidamente esclarecida que fere não somente a imagem das enfermeiras mas também agride a todas as mulheres”, escreveu.

“A enfermagem precisa ser respeitada pelo seu enorme valor e contribuição na saúde e na vida da população. É inadmissível atitudes ofensivas como esta, que ferem a honra de todas as profissionais da área”, finalizou mandando a atriz se informar.