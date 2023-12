Cezar Black e Radamés são eliminados da Fazenda

A Fazenda está chegando ao fim e a gente está acompanhando de perto todos os momentos dos peões dentro do jogo, e fora também. Essa semana, Radamés e Cezar Black foram eliminados do reality da Record que está na sua reta final. Os dois peões competiam por uma vaga com Tonzão e WL Guimarães.

Cezar recebeu apenas 14,87% dos votos do público para seguir no jogo. Enquanto isso, Radamés teve apenas 9,63% dos votos.

Cezar Black foi indicado para a roça por causa da indicação da fazendeira Jaquelline. Por sua vez, Radamés foi parar no banquinho da roça por ter recebido mais votos dos participantes.