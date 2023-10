Cezar Black alerta Cariucha sobre cancelamento na Fazenda

Depois do puxão de orelha de Adriane Galisteu, foi a vez dos peões conversaram com a artista diante de sua treta com Lucas Souza e Rachel

Cezar Black aproveitou o fumo de Adriane Galisteu nos peões no ao vivo da Fazenda para alertar Cariucha sobre seu comportamento do reality. Vale ressaltar que o assunto ficou caloroso nos últimos dias porque a funkeira e Yuri Meirelles soltaram palavras de cunho homofóbico para Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho. “Na minha opinião, em qualquer roça você sai. Eu acho que você tem um risco enorme de sair canceladíssima daqui. Eu acho que, se, por exemplo, fosse você, Lucas ou Cariucha… Cariucha sairia”, opinou o ex-BBB. Ele ainda completa: “Em qualquer configuração que batesse, para mim, você sairia. Ainda mais agora depois do que ela [Galisteu] falou. Eu já achava antes. Eu sempre falei: ‘Cariucha, segura a onda’. Ainda mais depois de ontem. Você entrou no bolo, os meninos entraram no bolo”, finalizou.