César Tralli se emociona ao noticiar assassinato que aconteceu na frente de uma criança

No momento do crime, a criança implorava para que a vida de seu tio fosse poupada.

Gente, eu entendo que devido a nossa profissão, muitas vezes precisamos conter nossos sentimentos e nossos posicionamentos, mas nesta situação, eu super entendo meu colega de profissão, o jornalista César Tralli. Durante a apresentação do Jornal Hoje, desta quinta-feira (05), o jornalista teve que segurar o choro, ao noticiar um assassinato, que aconteceu na frente de uma criança, na ulitima segunda-feira (02)

O crime aconteceu quando uma família, da Vila Balneária, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, comemorava a melhora que sua matriarca teria tido com o tratamento contra um câncer de mama. Eles então foram surpreendidos por um vizinho, que armado, chegou mandando que todos abaixassem e atirando no engenheiro Francisco Nicolas Lopes Filho, na frente de sua sobrinha de 9 anos.

O momento do crime foi gravado por Juliana, irmã da vítima. Nas imagens, é possível ver o desespero da criança, que por sua vez era sobrinha da vítima, o que emocionou o jornalista.

“Que desespero. A criança gritando, implorando por favor para não atirar e… dá nisso”, disse o âncora enquanto respirava fundo.

Se segurando para conter as lágrimas, Tralli terminou de dar os detalhes do caso e prestou seus sentimentos à família, em especial à criança que presenciou o crime.

“Francisco Nicolas Lopes Filho tinha 38 anos, era engenheiro de produção e estava de mudança para Alemanha, onde mora a noiva. Nossos sentimentos à família da vítima e que vocês possam dar todo o suporte necessário para essa criança que testemunhou esse assassinato”, finalizou o jornalista.