Cesar Filho vai ancorar o SBT Brasil e Filipeh Campos vai para o Fofocalizando

Pelo visto o final de ano está movimentado nos estúdios do SBT

Fui na manicure e o telefone não parava de tocar, sabe o apresentador do Link Podcast? Está acertando com o SBT, o querido está por um fio para apresentar a nova versão de Fofocalizando que terá direção de Esquilo nos tempo áureos da atração. Já Cesar Filho deve migrar para o SBT onde apresenta o SBT Brasil com direito a merchan e tudo.

Uma mudança na emissora chega para animar e aquecer a audiência nesse final de ano intenso. A ideia é alavancar a audiência e trazer um novo ar para a TV que precisa passar por uma mudança para acompanhar a internet.

Não perco os novos passos da TV nem com reza, quero ver tudo de pertinho do lado de cá com minhas amigas do Leme.