“Certeza da cura”, dispara Preta Gil em atualização sobre quadro de saúde

Cantora declarou que a quimioterapia tem sido o maior aliado a sua caminhada para a cura do câncer que foi diagnosticado no início deste ano

Que venha a cura de Preta Gil, porque é isso que queremos! A cantora usou as redes sociais para atualizar o seu estado de saúde em relação à quimioterapia, sua principal aliada na caminhada rumo à cura do câncer, diagnosticado no começo deste ano. A musa ainda disse que tem certeza da cura. Ufa!

“Sigamos todos que estão em tratamento oncológico com fé e a certeza da cura!”, disse ela sobre o tratamento de câncer no intestino.

Veveta ainda comentou a publicação desejando o melhor para a cantora.