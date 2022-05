“Sou de centro-esquerda”, Anitta revela seu posicionamento político

Cantora é a capa da Vogue Brasil para o mês de maio e não deixou de falar sobre política

Ela se posiciona, ela dá a cara a tapa e mostra para o que veio sem medo, ela é a Anitta! O cristal brasileiro vai ser a capa da Vogue Brasil para o mês de maio e não deixou de comentar sobre política na matéria. É importante ressaltar que a cantora é uma das mais participativas nas questões políticas brasileiras.

“Sou de centro-esquerda. O Estado tem um papel social crucial em um país desigual. Esforços em educação e saúde pública são essenciais. As pessoas devem viver e se expressar como quiserem, e empreender sem barreiras desnecessárias. Obviamente, eu não estou a fim de autoritarismo“, revelou a cantora.

Anitta revela ser de centro-esquerda para Vogue (Foto: Zee Nunes)

Não é de hoje que vemos Anitta tomar um posicionamento muito inteligente diante as questões do país, quebrando o tabu de que funk é sinônimo de burrice. A cantora prova por A+B que pode rebolar a bunda e estudar as questões que estão intrínsecas ao país, e isso tem incomodado diversos políticos.

Além de todo seu posicionamento, Anitta tem arrasado nas participações internacionais diante ao seu novo álbum ‘Versions of Me’. O ensaio para a Revista Vogue está de dar inveja e mostra nossa girl from Rio na melhor fase de sua vida.