Cenários de Emily em Paris são pichados e franceses disparam: “Não é bem-vinda”

Minha gente, parece que a série Emily em Pais, da Netflix tem desagradado e muito os franceses. Acabei de saber por uma amiga minha que mora em Paris que os franceses picharam as locações da série.

Segundo informações do site Paris Secret, moradores locais estão incomodados e revoltados com o turismo exagerado promovido pela série. E algumas locações da série foram vandalizadas com pichações hostis –inclusive o edifício onde a protagonista vive. Os nativos afirmam que a produção romantiza o cotidiano parisiense.

Em imagens veiculadas na internet, frases como “Emily, vá embora”, “Emily não é bem-vinda” e “Emily é uma m*rda” aparecem escritas em estabelecimentos retratados pela produção. Tais locações haviam se tornado pontos turísticos para fãs estrangeiros da série da Netflix.

Emily em Paris acompanha Emily, uma jovem publicitária dos Estados Unidos que se muda para Paris para mudar de vida e buscar oportunidades no trabalho. A trama segue em torno de seu novo emprego, relacionamentos e novas amizades. A Netflix confirmou a quarta temporada, mas ainda sem data de estreia.