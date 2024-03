Cena de Renascer repercute na internet, e Giullia Buscacio recebe chuva de elogios por atuação

Genteeeee, o que foi esse capítulo da última quarta-feira (27), de Renascer, novela exibida às 21h, na TV Globo, foi marcado pelo embate ocorrido na família de Egídio (Vladimir Brichta), Dona Patroa (Camila Morgado) e Sandra (Giullia Buscacio) durante uma discussão sobre o amor da filha a João Pedro (Juan Paiva).

Nessa cena que foi a mais comentada na internet, Egídio tenta agredir Sandra com um cinto, mas tem as mãos seguradas pela jovem que promete denunciar o pai à justiça. O trecho divulgado no perfil da Globo reúne mais de 1 milhão de views e milhares de comentários elogiando a atuação da atriz e a parceria com outros atores em cena.

No X (antigo twitter), internautas elogiaram a personagem. “Giullia Buscacio, A DONA da segunda fase de Renascer. Sandra, a melhor personagem e a atriz dando show”, escreveu um. “Giullia Buscacio, Camila Morgado e Vladimir Brichta. Todos muito bem em cena”, disse outro. “Irretocável. Giullia Buscacio dominando o capítulo de hoje e brilhando nas sequências com Vladimir Brichta e Camila Morgado”, completa mais um.

Giullia que caiu na graça do público – e, segundo o Google Trends, o nome da mocinha se tornou o nome mais pesquisado da novela. O casal Sandra e João Pedro tem gerado repercussão nas redes sociais desde que a filha de Dona Patroa entrou na trama para balançar o coração do herdeiro de José Inocêncio (Marcos Palmeira).