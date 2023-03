Celular de William Waack toca ao vivo na CNN Brasil

Apresentador foi pego de surpresa e precisou da ajuda de um amigo para sair da saia justa

Só quem viveu o ao vivo vai saber as dores e as delícias que ele pode transmitir para quem apresenta. William Waack sentiu na pele a dor do ao vivo ao ter que lidar com o seu telefone tocando na apresentação da CNN Brasil. O jornalista tentou ignorar o fato, mas precisou da ajuda de um colega para driblar a situação.

Caio Junqueira pegou o celular de Waack para desligar. “Isso, desliga meu celular para mim. Boa, obrigado! Tá tocando na hora errada”. Logo depois, ele agradeceu. “Obrigado pela ajuda com o celular. A gente fica pendurado nesse raio de celular aí e ele bota a gente nessas frias”, comentou.

Não é de hoje que vemos nossos jornalistas cometendo gafes no ao vivo. Acontece!