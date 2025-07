Celso Portiolli pede corrente de oração para Edu Guedes; apresentador foi diagnosticado com câncer

Hoje eu fui profundamente tocada pelo gesto de carinho e fé entre dois amigos.

No Domingo Legal exibido na tarde deste domingo (6), Celso Portiolli enviou uma mensagem carinhosa ao apresentador e chef Edu Guedes, diagnosticado com um câncer no pâncreas.

O apresentador do dominical pediu para que o público se junte em uma onda de orações para Edu. “Força, meu amigo. Muita fé para você”, desejou.

Foto: Internet

Coincidentemente, o querido padre Marcelo Rossi estava presente para divulgar os seus novos trabalhos, literário e musical. O religioso, que ainda não sabia da notícia, ficou sentido com a informação. “O Edu? Como é importante… Se cuida!”, pediu.

“Você se cuidou, mas vou relembrar. Físico, pensamentos e a palavra de Deus tem poder de transformar”, disse Rossi após relembrar o câncer na bexiga que Portiolli enfrentou em 2021.

Padre Marcelo Rossi esteve presente e também enviou recado para Edu. (Foto: Internet)

No sábado (6), Edu foi internado no Hospital Israelita Albert Einsten para a cirurgia de retirada do nódulo. Ana Hickmann, esposa do apresentador, o acompanhou durante o momento delicado.