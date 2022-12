Celso Portiolli é batizado no Rio Jordão: “Nas mesmas águas que João Batista batizou Jesus”

O apresentou aproveitou a sua estadia na terra Santa para renovar sua fé.

Como é lindo ver a fé de uma pessoa em uma religião, crença ou filosofia, seja ela qual for. No início da tarde desta quinta-feira (22), o apresentador Celso Portiolli compartilhou com os seus seguidores um momento de extrema importância para a sua fé.

Celso que já está na há alguns dias na região da terra Santa, Israel, surpreendeu seus fãs ao publicar um vídeo sendo batizado nas águas do Rio Jornal, mesmo local onde, segundo o cristianismo, João Batista batizou Jesus.

“Depois de um ano de momento muito difícil na minha vida, pude viver algo extraordinário, o Batismo no Rio Jordão. O meu amigo e Pastor Junior me batizou nas mesmas águas que João Batista batizou Jesus. A emoção toma conta do coração e o Espirito Santo toca profundamente a alma. Obrigado por esse momento meu Deus”, relatou o apresentador.

Além de se batizar nas mesmas águas onde Jesus Cristo foi batizado, também nesta semana, o apresentador visitou o tão famoso muro das lamentações. Nele, Celso fez questão de se lembrar de seus fãs, oferecendo uma oração pedindo saúde e paz a todos aqueles que o acompanham e que torcem por ele.

“Deus, neste momento, eu quero agradecer a todas as orações que venho recebendo do povo brasileiro, as pessoas que oram por mim, que gostam de mim, as pessoas que pedem para que a minha saúde seja reestabelecida – assim como já foi. Eu quero, neste momento, pedir também que o senhor abençoe todas essas pessoas, levando saúde, harmonia, paz, prosperidade. Para quem tem problema de saúde, que o senhor possa levar também a cura para cada pessoa que está necessitando neste momento, meu pai. Eu agradeço de coração. E peço também, diretamente do Muro das Lamentações, as suas bênçãos para todas essas pessoas que torceram e oraram por mim, abençoa, meu pai. Muito obrigada pelas bênçãos recebidas”, pediu Portiolli.