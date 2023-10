Celso Portiolli agradece ao Luciano Huck pela homenagem no Domingão, da Globo.

No programa deste domingo (15); ele fez agradecimento a Luciano Huck pela homenagem que foi feita na Batalha do Lip Sync da semana passada.

Gente, já dizia a minha vó, gratidão é o maior ato de reconhecimento que alguém pode ter, não adianta, Celso Portiollli e sua direção comandada por Rubens Gargalaca Jr estão cada vez mais afiados. Durante o programa deste domingo (15) no ao vivo, Celso resolveu agradecer ao Luciano Huck pela belíssima homenagem. Só podia ser Celso Portiolli, o bom moço da TV Brasileira. No domingo passado (8), o cenário do Domingo Legal durante os anos 2000 foi recriado, e João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato (1959-2019), interpretou o próprio pai com a música Pintinho Amarelinho no quadro Batalha do Lip Sing no Domingão do Huck.



“Quero mandar um abraço pro Luciano huck e também pro Domingão pela homenagem que vocês fizeram ao Domingo Legal”, começou ele em seu breve discurso.

“Aquele quadro muito bacana com o João Silva [filho de Faustão] e também com o João, filho do Gugu, o João Augusto. Foi muito bacana, muito legal. Parabéns. Adoramos aqui a homenagem ao Domingo Legal. Beijão carinhoso pra vocês aí”, disse ele, empolgado.