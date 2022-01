Depois de transar com Breno, Cecília mergulha na cachaça e se complica. Em “Um Lugar ao Sol”, Cecília mergulha nos drinques.

Em “Um Lugar ao Sol”, Cecília mergulha nos drinques e se complica!

Quem nunca né minha gente…ficou com o boy, contou pra amiga e o assunto virou manchete nas rodinhas mais faladeiras? Pois é, é o que vai acontecer com Cecília em “Um Lugar ao Sol”!

Foto: Gente IG

A garota transou com Breno no hotel em que ele está hospedado. Isso porque o casamento do crush de Cecília não está lá muito bem das pernas, se é que vocês entendem… Breno é marido de Ilana, dona da agência da qual Cecília é modelo.

Leia também Ariadna fala da situação de transfobia que sofreu de Scooby

Cecília decidirá contar para sua amiga os momentos de romance com Breno e é aí que o caldo começa a entornar menines… pois, Cecília contará todo o acontecido pelo fato de ter bebido demais, ou seja, o álcool entrou, o segredo liberou… Bela, a amiga, contará tudo para Felipe, que contará para Rebeca, mãe de Cecília.

Foto: Gshow

Rebeca, muito incomodada e irritada com toda a situação contará para Ilana e ela terminará o casamento de vez com Breno.