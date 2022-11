Cazé quebra recorde de Marília Mendonça e torna-se o dono da live com mais pessoas simultâneas do país

O influencer é o primeiro a ter permissão oficial da Fifa para transmitir a Copa do Mundo 2022 gratuitamente, nas plataformas YouTube e Twitch.

Ele está voando, meus amores. Após fechar parceria com a Fifa e poder transmitir ao vivo e gratuitamente, os 22 jogos da Copa do Mundo 2022, que está sendo realizada no Catar, o influencer e jornalista Casimiro Miguel, também conhecido como Cazé, quebra recorde de visualizações simultâneas no país, atingindo mais de 3,31 milhões de pessoas ao vivo.

O recorde foi batido durante a transmissão do primeiro jogo da nossa seleção, na fase de grupos. O pico de visualizações atingido por Casimiro, foi durante o segundo tempo do jogo, atingindo 3,491 milhões de espectadores simultâneos.

O recorde anterior era da nossa eterna rainha da sofrência Marília Mendonça, que em 2020 atingiu a marca se 3,31 milhões de pessoas simultâneas em uma de suas lives, realizada durante o início da pandemia de Covid-19, onde da sala de sua casa e cantando acompanhada do playback dos instrumentos, a cantora cativou a população com seu o seu carisma e arrecadou mais de 200 toneladas de alimentos para doação.

Além das transmissões dos jogos, o Cazé também fará vídeos reagindo aos melhores momentos de cada um dos jogos da copa do mundo, como gol e lances mais importantes.