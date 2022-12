Cazé faturou mais de R$830 mil, só com o Youtube, em 28 dias

O valor foi vazado durante uma transmissão em seu canal, logo após o jogo entre Argentina X Polônia (30).

Que o streamer Cazé é um grande sucesso e o acumulador de uma grande fortuna não é novidade pra ninguém, porém eu não sonhava que seus ganhos com o YouTube seriam tão grandes assim. Na tarde de ontem (30), durante uma das transmissões que o influenciador está fazendo da copa do mundo, logo após o jogo entre Argentina X Polônia, foi vazada uma imagem que revela o faturamento do youtuber na plataforma.

Apesar da rápida aparição, foi possível identificar o valor que o jornalista faturou nos últimos 28 dias, sendo esse o valor de U$ 160.559,00, o que equivale a cerca de R$ 830 mil. Vale lembrar que esse valor refere-se apenas as visualizações de conteúdos criados para a plataforma, não considerando os anúncios que foram todos vendidos para grandes marcas.

No momento em questão, a live estava sob os cuidados do narrador Luís Felipe Freitas e do produtor Guilherme Beltrão, que ficaram sem graça com o ocorrido.