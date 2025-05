“Causou dor e autodestruição”, desabafa Christian Chávez sobre ter sido forçado a sair do armário

Gente, estava fazendo meu lanchinho pré-treino light com um mix de morangos, melão e kiwi cortados em cubinhos, visualmente ficou uma lindeza. Eis que recebo um print de um relato comovente que um cantor mexicano fez ao relembrar como foi retirado do armário à força.

Acontece que o ator e cantor mexicano Christian Chávez, de 41 anos, concedeu entrevista à coluna Splash, do Uol, para promover seu novo projeto de trabalho, o EP “Sí”. E durante o bate-papo, o artista relembrou como lidou com a exposição de sua sexualidade sem o seu consentimento em 2007, no auge do RBD.

Na ocasião, o cantor ainda não tinha assumido sua orientação sexual, e foi flagrado em um momento de intimidade com outro homem. As imagens repercutiram pelo mundo e pegou seus familiares de amigos de surpresa.

“Há muito tempo, a imprensa tirou a oportunidade de eu falar da minha sexualidade. Eles me puxaram para fora do armário de uma forma muito agressiva para uma pessoa que só tinha 23 anos”, confessou.

O membro do RBD lamenta ter sido impedido de assumir sua sexualidade no momento certo (Jerry Budar)

Christian Chávez desabafou como reagiu ao ter sua vida pessoal nos holofotes mundiais: “Isso causou muita dor e autodestruição.”

E completou: “Cheguei a me cobrar pelo tempo e sonho que eu havia perdido, porque eu queria ser eu, por minha sexualidade.”