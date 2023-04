Cauã Reymond reflete nova forma de ser galã: “Homens sempre choraram”

Em entrevista à revista Caras, o ator Global não deixou de falar sobre a nova forma que via a humanidade lidar com os sentimentos do feminino e do masculino, dizendo que gosta de se sentir incluído em tudo isso

Depois de ter o seu nome na boca do povo, principalmente dos holofotes das fofoqueiras, Cauã decidiu falar sobre a nova forma de enxergar os sentimentos masculinos e femininos na sociedade. Em entrevista à revista Quem, ele diz que o público tem aceitado mais os homens sentimentais. “A gente está lidando com os sentimentos masculinos de um jeito muito mais tranquilo e isso é muito bom. Como a gente também está lidando com alguns sentimentos femininos de um jeito mais tranquilo. Então eu vejo uma mudança de aceitação como um todo e isso é uma coisa que eu admiro e gosto de me sentir participativo”, afirmou. Ele ainda diz que nós vivemos um momento de aceitação. “Acho que os homens sempre choraram, mas acho que a gente vive um momento de aceitação de novos sentimentos e de frequentar um lugar de humanidade diferente de maior aceitação, compaixão e empatia”, completou.