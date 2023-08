Cauã Reymond passa mal durante cena de sexo: “Queria que acabasse logo”

O galã da trama das 21 horas, conta que chegou a ser medicado duas vezes com um intervalo de apenas 11 dias.

Amores, em entrevista ao site Extra, o ator, gatíssimo e amor platônico de todas as minhas amigas do Leblon, Cauã Reymond, revelopu que passou mal durante a gravação da primeira cena de sexo que rolou entre ele e a atriz Barbara Reis, na novela Terra e Paixão. Segundo o boy, na época, ele estava tomando antibiótico contra uma sinusite.

“Eu estava com sinusite, tomando antibiótico e corticoide. A novela vem sendo bem intensa para mim”, iniciou o galã.

Logo em seguida, ele entrou em mais detalhes e explicou melhor o ocorrido. “Teve um período em que eu tomei antibióticos duas vezes em um intervalo de 11 dias. Nessa primeira cena, eu estava morrendo de frio, queria que acabasse logo. Sabia que era uma cena importante, mas eu estava louco para não pegar sinusite de novo”,

Por fim, mostrando ser gente como a gente, o gato revelou que também possui as suas inseguranças e por isso evita se assistir e ler comentários sobre o seu trabalho.

“Já faz mais ou menos uns dez anos que não gosto de me assistir. Também tenho a tendência de não ler nada sobre mim. Gosto de ouvir as pessoas da minha equipe, que vão me dando um termômetro das coisas. Odeio me sentir inseguro em cena”, finalizou Cauã.