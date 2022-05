Cauã Reymond refresca do calor em ducha e mata a gente de calor do lado de cá

Ator postou foto de cueca no Instagram, para melhora só faltou tirar a camisa

Minha gente, que sábado maravilhoso, hein? O dia começou bem, abri meu feed e dei de cara com Cauã Reymond tomando uma chuveirada para refrescar. Engraçado que já levantei com calor. O clique foi postado no perfil oficial do muso na sexta (06).

Tudo indica que as fotos tenham sido feitas para um ensaio que compõe a Revista L’Officiel Brasil, que trata de moda, luxo, cultura, beleza e lifestyle. O muso ficou ainda mais gato pelas lentes de Matthew Brookes, fotógrafo de Nova York e Paris.

A gente passa mal assim, Cauã, vai com calma. A internet foi à loucura e a publicação já passa de 70 mil likes, desde o momento que essa nota foi escrita.

“Sensuelen ele!”, investiu Danilo Faro na publicação biscoiteira do ator. Sucesso e orgulho do Brasil!