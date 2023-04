Cauã Reymond confirma término de relacionamento com Mariana Goldfarb

O ator disse que resolveu se pronunciar diante do assunto depois de receber diversas ligações questionando o motivo do término entre os dois

Depois que Mariana Goldfarb usou as redes sociais para dizer que ela e Cauã Reymond não são mais um casal, a vida do ator se tornou um mar de ligações pedindo um pronunciamento de sua parte. O ator usou as redes sociais para se pronunciar e disse que tenta seguir um perfil mais reservado da sua vida pessoal, mas nesse caso, não teve jeito.

“Como sabem, tenho um perfil mais reservado, sem exposições da minha vida privada. No entanto, em função das mensagens e ligações que tenho recebido, achei importante abrir esse canal para confirmar o fim do meu relacionamento com a Mariana”, escreveu ele em post na rede social.

Cauã ainda diz que esse é um momento íntimo dos dois. “Por ser um momento íntimo de nós dois, não farei mais qualquer comentário aqui sobre o assunto e tenho certeza que todos compreenderão a minha decisão. Obrigado a todos”, acrescentou.