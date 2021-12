Cátia Fonseca rebola lindamente com as bailarinas do Faustão.

As bailarinas do Faustão estiveram no Melhor da Tarde, na Band e Cátia Fonseca arrasou na dança com as moças.

Cátia se jogou na dança em seu programa, será que ela fez o quadradinho? Não tenha dúvida, Cátia Fonseca é hoje uma das melhores apresentadoras da tv nacional! Ela se reinventou muito e melhorou muito também! Seu carisma é uma arma poderosa que agrada os estilos mais variados e também as mais diversas faixas etárias… Leia também Boninho agradece emocionado as palavras de Sônia Abrão

Seu programa na Band é sempre muito elogiado e a apresentadora é considerada a rainha dos merchandisings. Ela foge do senso comum e do trivial de um programa da tarde. E um segredinho: ela tem ganhado cada vez mais espaço dentro da emissora viu gente? As bailarinas do Faustão estiveram ontem no “Melhor da Tarde”, e posso dizer pra vocês? Foi uma festa! Um fervo! Arrasou Cátia Fonseca!