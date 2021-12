Boninho agradece emocionado as palavras de Sônia Abrão

Sônia Abrão rasga elogios ao Especial de fim de ano de Roberto Carlos e recebe resposta de Boninho.

Não é porque dois profissionais atuam em casas (emissoras diferentes) que estes precisam se odiar ou se comportar como concorrentes, não acham?

Pois bem. Boninho resolveu responder a colunista e apresentadora Sônia Abraão pelo post que ela fez sobre so show do rei Roberto Carlos. Sônia rasgou elogios à produção e transmissão do especial que havia ficado dois anos sem ser feito pela emissora carioca.

Foi aí que Boninho resolveu responder à apresentadora: “nossa fiquei muito feliz e emocionado com as palavras da Sônia e respondi lá publicação dela. Quem quiser ver dá uma olhada lá… Um carinho lindo e reconhecimento pra uma equipe e um artista que amo. Obrigado mesmo Sônia Abrão!”

Será o espírito natalino? Mas isso que a gente gosta, amizade entre os profissionais de TV. Aprendam Ícaro e Tiago! Beijos de luz!