Catálogo musical de Michael Jackson entra em processo de negociação por R$4 bilhões

De acordo com a revista Variety, um catálogo musical do rei do pop entrou em acordo de venda por aproximadamente US$ 800 milhões

Jesus amado, é dinheiro pra mais de metro! Michael Jackson deixou um legado cheio de músicas de sucesso, lembradas até hoje como um marco no mundo da música. Acontece que seu catálogo musical está em processo de venda e a quantia pedida nas negociações não é nada menos que aproximadamente R$4 bilhões. De acordo com a Variety, a Sony e um parceiro estão negociando 50% das participações em receitas de músicas, o show da Broadway (MJ: The Musical), o próximo filme biográfico do astro e outros ativos do cantor. A matéria ainda aponta que será o maior acordo da empresa já fechado. Vale ressaltar que a Sony está envolvida em catálogos de cantores como Bob Dylan e Bruce Springsteen.