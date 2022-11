Cássia Kis reza no asfalto a favor de golpe

Atriz apoiou Bolsonaro no segundo turno e foi para as ruas em movimento de apoio aos manifestantes

Depois de muita bafafá envolvendo o nome de Cássia Kis em relação aos seus comentários na live de Leda Nagle, o nome da atriz continua em alta entre os bolsonaristas que protestam contra a vitória de Lula no segundo turno. Cássia foi ovacionada pelos manifestantes e chegou a puxar uma oração no asfalto a favor do golpe bolsonarista nesta quarta (02).

A atriz chegou a ajoelhar no chão e orar para que Luiz Inácio Lula da Silva não assuma a presidência do Brasil no ano que vem. Os manifestantes comemoraram a presença de Kis na paralisação.

Tudo indica que Cássia tenha sido aplaudida pelos manifestantes por estar caminhando contra o “sistema Globo”. Tudo isso após ela disseminar comentários homofóbicos em live, defendendo o conceito de família tradicional.