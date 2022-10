Cássia Kis dispara sobre família: “Homem com homem não dá filho”

Atriz deu o que falar em revelações preconceituosas sobre a comunidade LGBTQIA+

Que chacota, meu Deus! Cássia Kis foi uma das convidadas de Leda Nagle para realização de mais uma de suas famosas entrevistas compartilhadas no Instagram e Youtube. Na ocasião, a atriz contou que os valores de família estão invertidos e disse que a ideologia de gênero já estava nas escolas, dizendo que homem com homem e mulher com mulher não dá filho.

“Não existe mais homem e mulher, mas mulher com mulher e homem com homem, essa ideologia de gênero já tá na escola. O que está por trás? Destruir a família. Homem com homem não dá filho, nem mulher com mulher”, disse em live.

A atriz Cássia Kis finalmente abre a boca e conta tudo sobre sua fé, catolicismo, Rede Globo e sobre defender a verdade e declara apoio ao governo Bolsonaro! Acompanhe a Live completa no Canal da Leda Nagle! #bomba #cassiakiss #ledanagle #bolsonaro #globo #travessia@LedaNagle pic.twitter.com/L8mVBihGLM — Sabrina Huss🇧🇷🏳️‍⚧️🏳️‍🌈 (@sabrina_huss) October 22, 2022

Preciso nem dizer que o comentário é mais que ultrapassado, né? Já deu de preconceito por aqui, é impossível manter esse pensamento com tantas mudanças sociais. Melhore!