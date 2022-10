Casos de Família na Globo: Murilo Benício pergunta sobre filho com Alessandra Negrini para Giovanna Antonelli

Atrizes deram um nó na cabeça do ator depois de estarem juntas no programa da Globo

Nossa cabeça quase deu um nó com a participação de Murilo Benício no programa do Luciano Huck na Globo. O ator esqueceu a idade do seu filho com Alessandra Negrini e perguntou sobre o tal para Giovanna Antonelli. Meu Deus!

“Eu fiquei quieta só para saber se ele sabe”, rebateu Negrini depois da pergunta de Luciano para Murilo sobre o filho do casal.

O "De Férias com o Ex" versão Projac!



Murilo Benício no palco do #Domingão perguntando pra Giovanna Antonelli quantos anos tem o filho dele com Alessandra Negrini.pic.twitter.com/Dls0g9LLp9 — PAN (@forumpandlr) October 9, 2022

“Qual deles? Que idade tem o Antônio Giovana?”, perguntou o ator para a ex-esposa sobre o filho dele com Alessandra Negrini.

Giovanna ainda responde a pergunta sobre a idade do jovem. “Olha que boadrasta que eu sou! Tá certo”, disse ela.