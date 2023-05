Caso Madeleine McCann: Novas buscas são iniciadas diante do desaparecimento que completou 16 anos

Operação foi iniciada nesta terça-feira (23) pelas autoridades da Alemanha

Toda boa fofoqueira sabe sobre o caso de Madeleine McCann que desapareceu há 16 anos quando passava férias com a família em um resort em Portugal. A investigação tinha sido paralisada e agora volta à tona com as autoridades da Alemanha envolvidas.

De acordo com o G1, a busca vai estar centralizada a aproximadamente 50km do local onde ela foi desaparecida, na região de Algarve, Portugal.

O caso teve grande repercussão na mídia diante da menina que desapareceu em maio de 2007, ela tinha três anos na época. Desde então o caso tem mobilizado autoridades de diversos estados para ajudar na busca da criança. Os responsáveis da menina chegaram a fazer um apelo para o papa.

O principal suspeito pelo crime visitou a região das buscas diversas vezes e os 20 policiais envolvidos nas buscas pretendem conseguir mais pistas sobre o paradeiro de Madeleine.