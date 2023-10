Caso Karol Eller: Igreja evangélica pode ser investigada por ‘cura gay’

Deputados federais do PSOL iniciam os pedidos para que a Igreja Assembleia de Deus de Rio Verde seja investigada

Erika Hilton não está apenas nos cortes mais famosos do Tik Tok e do Instagram, ela tem feito um trabalho pra lá de importante como deputada federal. Os deputados do PSOL: Erika, Pastor Henrique Vieira e Luciane Cavalcante acionaram o Ministério Público Federal para investigar a igreja Assembléia de Deus de Rio Verde, em Goiás.

Tudo começou após a morte de Karol Eller, possivelmente a igreja esteja praticando a ‘cura gay’, que é uma denominação evangélica apontada como responsável pelo retiro ‘Maanaim’, que seria onde ocorre a tal cura.

O fato que chama ainda mais a atenção é que Karol Eller esteve no local antes de morrer na semana passada em São Paulo aos 36 anos.