Caso Juliana: Alpinistas indonésios assumem missão para resgatar a jovem brasileira

Gente, estou me exercitando no yoga com algumas amigas de Niterói, eis que a nossa instrutora vem a nosso encontro para contar que um montanhista experiente está focadíssimo em resgatar a jovem brasileira com vida próximo ao vulcão da região. Amores, a descrição parece de um filme assustador que pode ter um final feliz.

Acontece que dois alpinistas indonésios resolveram se voluntariar ao resgate crítico da turista brasileira Juliana Marins, de 26 anos, que caiu a 500 metros de profundidade enquanto seguia uma trilha pelo vulcão Rinjani, localizado na ilha de Lombok, no último sábado (21).

A jovem foi localizada a 500 metros de profundidade da trilha do vulcão Rinjani (Reprodução/Instagram)

De acordo com familiares de Juliana, os montanhistas experientes estão ajudando nas buscas e correm contra o tempo para encontrar a jovem com vida.

“Confirmamos informações que dois alpinistas bem experientes da região estão indo ao encontro do local do acidente”, iniciou o texto.

Apesar de seguir apreensiva com as buscas, sabendo que cada segundo pode ser decisivo para encontrá-la com vida, a família confirmou que Juliana foi localizada, porém o local onde está é de difícil acesso, o que pode atrasar o resgate.

“Conseguimos a confirmação de que o resgate conseguiu localizar novamente a Juliana e está, neste momento, descendo até o local onde ela foi avistada. O ambiente de alta montanha é extremamente severo, com obstáculos naturais que dificultam o acesso aéreo, inclusive por helicópteros e drones”, escreveu nas redes sociais.

Juliana luta contra dores, frio e fome desde o último sábado (21) (Reprodução/Instagram)

Através dos perfis Tyo Survival e Agam Rijani, os alpinistas compartilham atualizações com os seguidores sobre o progresso do socorro à Juliana, que luta contra o frio e a fome para sobreviver.

“Estamos em contato direto com o time de resgate, recebendo atualizações. Assim que possível, vamos compartilhar novas informações com todos. Pedimos que enviem pensamentos positivos, orações e força. Estamos todos esperando e acreditando no melhor desfecho”, completou a família de Juliana.

Ai, amores… espero que essa história não passe de um verdadeiro susto e que a Ju retorne aos braços da família em segurança o quanto antes!