Casimiro afirma que Chico Moedas não processará Luísa Sonza

O influenciador revelou que a única preocupação do investidor é vencer uma modalidade do FIFA no videogame

Casimiro é o grande porta voz de tudo que acontece e circula na internet diante do antigo relacionamento de Luísa Sonza e Chico Veiga. O influenciador revelou que Chico não pretende processar Luísa e que a única preocupação dele agora é vencer o FIFA no modo Division Rivals. “Não sei do quê você está falando, não existe processo (…) No momento, a única preocupação do Chico é chegar na sexta divisão do Division Rivals (modo de jogo do FIFA no videogame)”, disse. Vale ressaltar que Luísa anunciou o seu término por traição em rede nacional no ‘Mais Você’, programa de Ana Maria Braga.