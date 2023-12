Casamento? “Fazemos planos de um casamento, mas ainda nada concreto”, dispara Marco Pigossi

O ator vive um namoro duradouro com o italiano Marco Calvani e fazem planos de um possível casamento

Lá vem os noivos e eu estou ansiosa para a união desses dois, hein? Marco Pigossi contou que planeja o casamento com Marco Calvani, eu namorado de longa data. O ator contou detalhes sobre a união dos dois para o jornal O Globo.

“Temos uma relação muito bacana e estamos bem felizes. Temos um documento assinado que formaliza o nosso relacionamento. E fazemos planos de um casamento, mas ainda nada concreto. Vai ficar mais para frente”, disse ele na Coluna Play.

“Acho que o fato de ter saído do Brasil foi fundamental neste sentido. Quando a gente se afasta, consegue enxergar as coisas com outros olhos. Foi um processo bem bonito. Eu tive um apoio gigantesco, creio que quase unânime. Foi bem surpreendente positivamente para mim. Muitas pessoas me mandam mensagens, me citam como uma inspiração. Pretendo continuar, sempre que possível, dando visibilidade e voz a essa causa e às pessoas que estão na linha de frente para melhorar a vida da comunidade”, afirmou.