Casamento de milhões: Bilionário fecha ponto turístico em Noronha para cerimônia

Henrique Dubugras reservou um dos pontos turísticos em Fernando de Noronha, no Pernambuco, para a cerimônia da união com cerca de 400 convidados. A festa acontecerá no sábado (07)

Pousadas de luxo, aviões com flores, helicópteros e muitos aparatos de mobilidade e logística foram reservados para o casamento do empresário no ramo da tecnologia, Henrique Dubugras. O muso também elegeu o cenário paradisíaco de Fernando de Noronha, no Pernambuco, para a sua cerimônia de amor. O meu convite ainda não chegou, mas podem ter certeza que acompanharei essa festança de perto.

A cerimônia acontecerá no Forte dos Remédios na cidade mágica e cerca de 400 convidados foram listados para acompanharem de perto a união do casal. Os boatos que rolam soltos é que Bill Gates está na lista como um dos principais convidados.

A noiva é a engenheira de software, Luara Fiuza. O local escolhido pelo casal custa cerca de R$100 mil por dia. O evento durará quatro dias no arquipélago. Acompanharei tudo de pertinho do lado de cá, na esperança do meu convite chegar a tempo.