Casamento de Dani Calabresa é marcado por shows ilustres de Luan Santana e do grupo É o Tchan

O casamento da atriz com o publicitário Richard Neuman, contou com a presença de diversos famosos.

Minha gente, é isso que eu chamo de casamento bom! Na noite desta segunda-feira (14), aconteceu o casamento da atriz Dani Calabresa e o publicitário Richard Neuman. E teve de tudo nesse casamento, de convidados ilustríssimos até o Pingo, cachorro do casal, de roupinha ao lado do casal no altar.

A festa contou com a apresentação de grandes nomes da música brasileira, como Luan Santana e o grupo É o Tchan. Além deles, um dos melhores amigos da atriz, o cantor e ex-BBB, Tiago Abravanel também deu uma palinha.

Para os shows, em especial o do grupo É o Tchan, Dani fez questão de trocar de roupa, tirando o lindo vestido longo, que foi bordado a mão, por uma espécie de macaquinho, repleto de brilhos e franjas, que ficou um charme da humorista.

Além daqueles que já foram citados acima, outros famosos marcaram presença no casamento da humorista, como: a atriz Miá Mello, a modelo Nicole Bahls, o piloto Rubens Barrichello e a apresentadora Paloma Tocci, a atriz Maria Clara Gueiros, o ator Luiz Miranda, dentre muitos outros.

Confira alguns momentos dessa data tão especial para os pombinhos: