Casal polui cachoeira com corante azul, durante chá de revelação

Os vídeos que viralizaram, tiveram uma péssima repercussão na web.

Onde é que esse povo está com a cabeça? Primeiramente que chá revelação é algo totalmente ultrapassado e ao meu ver um tanto quanto brega, e pra piorar a situação eles ainda jogaram corante na cachoeira, cadê a responsabilidade com o meio-ambiente?

Para quem não está entendendo o que estou falando, um casal utilizou as águas da Cachoeira do Queima-Pé, na cidade de Tangará da Serra, que fica a 239 km ao médio-norte de Cuiabá.

O caso chegou nesta segunda-feira (26), ao conhecimento da equipe de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, do local. De acordo com Vinícius Lançone, secretário da cidade, após a fiscalização do local a secretaria se pronunciará através de uma nota, informando quais medidas serão tomadas no caso.

Um casal de Tangará da Serra (MT) decidiu tingir de azul uma cachoeira para anunciar que o filho que estão esperando é menino. Os vídeos publicados no Instagram foram apagados depois da repercussão negativa. pic.twitter.com/Kw4wRmg0Se — Lázaro Thor (@lazarothor1) September 26, 2022

As imagens deste acontecimento viralizaram na web e indignaram os internautas. Segue abaixo alguns comentários:

“Poluindo à cachoeira que lindo!! Merecem ser presos”

“Que absurdo! Quem é o responsável pelo atrativo em questão que permitiu essa palhaçada?! É preciso penalizar esse tipo de atitude irresponsável com a natureza.”