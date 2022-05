Casal estrela de programa de viagens no Youtube passa perrengue na Argentina por causa da Booking

Michele e Renan precisaram ser realocados no exterior e empresa “desligou o chat e nem se davam o trabalho de olhar os hotéis”

Paz não é uma opção para o brasileirop nem quando ele viaja para o exterior. O casal do canal no Youtube ‘Mundo Sem Fim’ contou o perrengue que passaram com a Booking, empresa de hotéis e pacotes de viagem, enquanto viajavam para a Argentina.

Em vídeo, Michele e Renan, contam que eles reservaram um hotel com a Booking, mas os quartos tinham acabado, pois a cidade estava lotada por conta do feriado e por causa dos jogos que aconteceram no estádio da cidade.

“Decidimos ficar aqui no feriado. Aí conseguimos um hotel, reservamos para os próximos dias e deu a maior confusão do mundo. Esse hotel que reservamos para os próximos dias cancelou, mandou uma mensagem e mandou arranjar outro hotel”, contaram.

O casal foi notificado e procuraram a empresa responsável pelas reservas. “Entramos em contato e o Booking demorou para responder, tinha um monte de hotel, mas demoraram tanto. Tentamos contato pelo chat e largaram a gente, nunca mais voltaram. Mandavam o link e desligavam o chat, nem se davam o trabalho de olhar. Os hotéis foram acabando e só sobraram hotéis para padrão, de 400 dólares a diária fora da realidade de muitos brasileiros”, relataram Michele e Renan.

Depois de tanta confusão com a empresa, a solução encontrada pela plataforma foi colocar o casal cada dia em um hotel. Ou seja, além de ter que se mudar todo dia, Michele e Renan ainda perdem tempo da viagem pulando de galho em galho. Que vergonha Booking!

Vale lembrar que o casal tem mais de 930 mil inscritos no seu canal do Youtube e sua conta oficial no Instagram passa dos 180 mil seguidores. O ‘Mundo Sem Fim’ é formado por Michele Martins de 35 anos, que é formada em administração, Renan Greinert de 34 anos, formado em engenharia e Mucuvinha pelúcia adotada por eles há 6 anos.