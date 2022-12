Casagrande rebate Tiago Leifert: “Ficou claro que eu não era bem-vindo ali”

Ex-jogador disse que é a última vez que volta no assunto, dizendo que na declaração do apresentador há vários erros de esquecimento

Pega fogo cabaré! Depois de Tiago Leifert ter feito o maior texto para tentar esclarecer a sua história com Casagrande, o ex-jogador não ficou calado apontando erros na versão do loirinho que ficou ainda mais famoso na apresentação do BBB. Casagrande contou que não era bem vindo quando dividiu a apresentação do Globo Esporte com Leifert em 2009 e ainda disse que será a última vez que volta na história.

“Essa é a última vez que toco nesse assunto, porque vou só ajudar a memória do Tiago Leifert. No texto que ele escreveu, há sérios problemas de esquecimento. Caro Tiago Leifert, Como você pode dizer que nunca trabalhamos juntos, se quando voltei depois da minha internação, em 2009, fizemos o GE todas as sextas-feiras, por exigência do saudoso Marco Mora?”, iniciou.

Casagrande ainda relembrou de um episódio que foi aniversário do Globo Esporte. “O Mora nos chamou na sala dele e deu essa ordem, porque você só queria o Caio Ribeiro (e quero deixo claro que o Caio não tem nada a ver com isso). Numa dessas sextas-feiras foi o aniversário do GE e teve uma festa no estúdio com bexigas, bolo e tudo mais. Você chamou todos para a frente das câmeras e me deixou sentado esperando. Ficou claro que eu não era bem-vindo ali”, continuou.

“Em uma pizza na casa do Faustão, estávamos sentados numa mesa com oito pessoas. Quando você foi embora, deu a mão para todos e me pulou. Duas pessoas conhecidas (os nomes vou preservar) perceberam e me olharam, com cara de desaprovação da sua grosseria”, disse.

O ex-jogador ainda diz que prefere acreditar que o apresentador está com a memória fraca. “Não quero entender que você está sendo mentiroso. Prefiro achar que você está com algum problema de memória. Bom, Tiago, não quero mais tocar nesses assuntos. Agora chega, porque só quero paz na minha vida”, finalizou o ex-jogador.