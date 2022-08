Casagrande fala sobre briga de Neymar e Mbappé: “Traiçoeiro por parte do Neymar”

Posso colocar esse como o principal assunto das fofocas do mundo do esporte, e olha que é uma briga de gigantes, o detalhe é que os dois jogam para o mesmo time. O clima antre Neymar e Mbappé no Paris Saint Germain está tenso, isso porque o Mbappé teria carta branca no time e não queria a participação de Neymar. Durante o Podcast PodPah, Walter Casagrande comentou sobre a situação.

“Ali foi questão de vaidade, todo mundo sabia que isso ia dar merda, porque o Mbappé não foi para o Real Madrid, porque ele teve a promessa de ter todos os poderes (no Paris Saint Germain), ele ia escolher o diretor, e escolheu. Uma loucura isso! E eu escrevi antes ‘Isso não vai dar certo, porque um jogador não pode ter todos os poderes’. Ele não queria o Neymar lá, o Neymar ficou porque o treinador quis.” Falou o comentarista.

E ainda completou: “Teve esse último jogo, teve o pênalti e Mbappé bateu e perdeu, aí saiu o segundo pênalti, Neymar foi lá, bateu, fez o gol. Naquela situação que o cara (Mbappé) tinha perdido o primeiro pênalti, ele (Neymar) deveria deixar o Mbappé bater. Para ele fazer o gol e dar confiança. O time ia ganhar o mesmo jeito, o time não dependia dos pênaltis.” Explicou Casagrande

Para finalizar, Walter Casagrande falou sobre o envolvimento da torciada e também de Neymar nas redes socias: “A torciada começou a criticar o MBappé nas redes sociais e o Neymar curti, as postagens. Traiçoeiro por parte de Neymar”

Os jogadores defendem o time europeu Pairs Saint Germain. (Foto Divulgação)