Casagrande detona jogadores que não foram no velório do Pelé: “Foi vergonhoso para a história do futebol brasileiro”

O comentarista ressaltou a falta de respeito dos jogadores, com aquele que trouxe visibilidade para o futebol brasileiro.

Eita!! Pelo jeito não foi só o apresentador Neto que ficou extremamente incomodado com a ausência de grandes nomes do futebol brasileiro no velório do rei Pelé. Na tarde da última terça-feira (03), o colunista Casagrande publicou em sua coluna um texto detonando os jogadores que não compareceram ao velório do verdadeiro camisa 10.

Em seu pronunciamento, o comentarista citou o nome de grandes jogadores e ex-jogadores brasileiro, fazendo questão de criticá-los diretamente.

“Nenhuma fala, nenhuma homenagem, simplesmente ignoraram a existência do Rei Pelé. Não ter nenhum representante desses dois títulos no velório do Pelé foi vergonhoso para a história do futebol brasileiro”, afirmou Casagrande.

Ao falar sobre o ex- jogador Kaká, o comentarista utilizou uma fala do próprio meio-campista, que criticava os brasileiro por não valorizar os ídolos do país e o alfinetou, insinuando que o mesmo é interesseiro.

“Os jogadores pentacampeões deveriam se unir, como fizeram para me atacar, em homenagem ao Pelé. Cadê o Kaká, que falou que o brasileiro não reconhece seus ídolos? Pois bem, Kaká, depois do que vimos no velório do Pelé, ficou claro que quem não reconhece os grandes ídolos é você. Ou talvez você tivesse ido por um cachê interessante”, alfinetou o colunista.

Em seu texto, o comentarista também citou Cafu, um dos responsáveis por trazer a o título de pentacampeão a nossa nação, afirmando que o mesmo não teria comparecido pois carregava mágoas de Pelé, já que quando comentarista ele teria feitos críticas ao trabalho do jogador.

“Cafu (capitão do penta) justificou que não conseguiu antecipar o voo e ir ao velório, mas só o fez depois de receber muitas críticas. Por que não falou antes? O tempo passou, mas a mágoa desses mimados, não. Nunca dedicaram nada ao Rei”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por fim, ao falar sobre os últimos convocados para a seleção, Casa criticou as prioridades de Neymar e a falta de consideração de Daniel Alves, Tite e Juninho Paulista.

“Neymar foi representado pelo pai, mas de madrugada estava numa festa curtindo um samba – isso mostra toda a dor que sentiu pela morte do Rei Pelé. E os outros? Daniel Alves, que se acha o maior jogador por ter o recorde de títulos, nem uma postagem fez. Será que o Tite ou o Juninho Paulista não poderiam aparecer para representar a última seleção a jogar uma Copa?”, finalizou.

Gente, vale lembrar que o velório do eterno Rei do futebol só se concretizou dias depois de sua morte, durando 24 horas e em seguida saindo em cortejo pelas ruas de Santos, litoral de São Paulo.