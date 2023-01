Casa de Vidro: Tiago Leifert opina, “Não foram pessoas absolutamente brilhantes”

Ex-apresentador do reality contou que votaria em Gabriel e contou que é fã do programa como a gente

Olha ele! Está compensando negociar a troca de uma fofoqueira do meu grupo por um Tiago Leifert com informações quentinhas. O muso usou as redes sociais para contar que não trabalha mais na Globo, mas é fã do programa e não deixa de tietar para tentar pegar informações.

“Estão mandando mensagem pedindo para eu justificar o meu voto… Ah, gente, não… São todos maravilhosos, eu gosto de todos… Ai, sabe Tadeu, eu tenho que escolher um, então vou escolher o Gabriel…”, brincou ele, que logo complementou com a sua opinião. “Eu não sei o elenco, eu não pergunto para eles. Primeiro porque o elenco é confidencial e eu não trabalho mais lá. Eu só sou fã do programa igual vocês. Segundo porque eles têm mais o que fazer do que ficar me dando satisfação do que estão trabalhando. Então não fico enchendo o saco de ninguém. Eu sou fã do programa, eu mando mensagem para os meus amigos que trabalham lá e para o Big Boss porque eu gosto do programa. Mas eu não sei qual é o elenco”.

O muso ainda disse que os participantes não foram brilhantes. “O que eu acho que está acontecendo… Nunca teve uma Casa de Vidro pré-jogo, certo? Eu acho, é uma opinião minha, essas quatro pessoas que estão lá, elas não foram pessoas absolutamente brilhantes na seletiva. Se elas tivessem ido muito bem na seletiva e fosse unanimidade no processo seletivo e com a direção de conteúdo, elas não teriam ido para uma Casa de Vidro, que é um paredão pré-programa. Elas foram lá porque ficaram como elenco de composição, o elenco que vai lá ajudar, o elenco de apoio, que você olha e coloca lá para acrescentar, mas não foram protagonistas no processo seletivo. É o que eu acho, que é esse o recado de uma Casa de Vidro pré-programa”, contou ele.

“Tendo isso dito, quem eu acho que pode compor melhor o elenco, que eu não sei qual é, é o Gabriel. Eu adoro o Manoel, inteligente, psiquiatra, carisma, é até a cara do Big Brother Brasil, mas se ele está na Casa de Vidro, é porque o pessoal do Big Brother também não tem certeza se ele merece entrar. Por que eu votaria no Gabriel? Porque ele me parece um cara que vai dar trabalho nas provas de resistência, é um cara fisicamente muito bem, ele é um menino solteiro e bonito, pode acrescentar nas festas e tem um currículo que já foi publicamente debatido e invejável, e o comportamento dele, ele foi muito bem, ele não se intimidou pela Casa de Vidro”, declarou.