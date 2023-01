Casa de Vidro: “Já tem participante me irritando”, dispara Tiago Leifert

Ex-apresentado sob BBB não deixou de comentar o pré reality de sucesso da Globo

Tá pensando que Tiago Leifert não tem uma opinião formada sobre os possíveis participantes do BBB? A casa de vidro está pegando fogo e o ex-apresentador do Big Brother já tem os seus favoritos dentro do jogo. O ex-Globo usou as redes sociais e disse que já tem participante irritando (acho que já sei quem é).

“Eles chegaram com tudo! A Casa de Vidro tá dando o que falar com os moradores Gabriel, Giovanna, Manoel e Paula”, escreveu a conta do BBB. “Já tem participante me irritando”, respondeu nos comentários Tiago, sem citar nomes.

Não querendo tomar uma decisão precipitada, mas a web já colocou que Giovanna era o tipo de menina “maluquinha”, tipo Vyni, da edição passada. Será que é ela?