Casa de Vidro: Giovanna Leão é acusada de racismo 

Foram resgatados alguns tuítes antigos da empresária onde ela usa termos pejorativos e racistas para se expressar.

Gente, não creio! Na manhã desta terça-feira (10) , estreou a casa de vidro da 23ª edição do BBB, a qual possui quatro participantes que estão concorrendo às duas últimas vagas para esta edição do programa.

Para quem não sabe, os vencedores desta “mini competição” são escolhidos por votação do público e para isso, além do comportamento dos participantes dentro da casa, o público geralmente analisa seus históricos nas redes sociais.

Diante disso, após Giovanna Leão ser anunciada como uma das participantes, alguns tuítes antigos da empresária, onde a mesma faz o uso de termos pejorativos e racistas, foram resgatados.

Mesmo já estando confinada, Giovanna ficou sabendo das acusações e tentou se explicar a um colega de confinamento, dizendo: “Eu estava jogando League of Legends, aí o cara falou que ia me matar e que eu era uma macaca. Literalmente. Aí eu respondi, só que tiraram do contexto e tão falando que eu falei”.

Agora vamos lá, gata! Primeiro que você já chegou se achando a última bolacha do pacote na casa, afirmando que não será planta dentro programa, mas antes entrar uma planta do que entrar uma pessoa que não tem o mínimo de respeito pelas diferentes classes raciais, como você. E outra coisa, independente se você foi chamada ou não de macaca, o erro de outra pessoa não justifica o seu. Se você se sentiu minimamente ofendida com o que lhe foi falado deveria ter o mínimo de consciência de que não deveria replicar essa atitude. Afff!