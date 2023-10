Casa da Barra de Carlinhos Maia vira Casos de Família

O influenciador e seu marido, Lucas Guimarães tretaram no meio da resenha que estava rolando na Casa da Barra.

Minha gente, ao apresentador Rodrigo Faro realizou uma live com o influenciador digital Carlinhos Maia para entender o que causou o desentimento dele com o seu marido, Lucas Guimarães.

Até que Lucas invade a live dizendo que eles de fato estão brigados e aproveitou para explicar o que aconteceu entre eles: parece que o motivo da briga foi que Carlinhos ficou mega enciumado ao ver Lucas se acabando na resenha na Casa da Barra ao som de vários cantores sertanejos, e ainda confessou que tem receio de Lucas dispensar ele por um agroboy.

Num determinado momento da live, Faro tentou criar um cenário para o casal se reconciliar, mas não deu muito certo né? E pelo visto, assim permaneceu, pois o titulo do vídeo do Faro foi “ meninos, se acertem logo pq amamos vcs!”