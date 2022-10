Cartolouco aposta R$100 mil em jogo de futebol

Mãe do ex-contratado da Globo ficou furiosa com o valor da aposta na final da Copa do Brasil

Quem pode, pode e quem não pode se sacode. Cartiolouco deixou a web movimentada ao revelar que apostou R$100 mil no jogo final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo, que aconteceu ontem , quarta-feira (19). A mãe do influenciador ficou irritada com o fato e não deixou de criticar o filho. “Seja o que Deus quiser. Apostei R$100 mil para voltar R$1 milhão de reais que não terá gol hoje entre Flamengo e Corinthians! Todo o dinheiro que tinha guardado para a Copa… PQP! Tô passando mal! Ou eu ganho ou já era, Catar”, escreveu Cartolouco. Sheila, criticou a atitude do filho e disse estar cansada de descobrir as coisas. “Você não tem juízo. Cansada!”, escreveu ela. Ele, por sua vez, se declarou: “Te amo, mãe. É a chance de mudar de vida”.